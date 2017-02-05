На примере работы медиков в Авдеевке Минздрав разработает алгоритм действий для других городов - Супрун

Как написал на своей странице в Facebook председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский, об этом заявила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун во время посещения Авдеевки в воскресенье, 5 февраля.

По его словам, Супрун высоко оценила работу авдеевской больницы и сказала, что будет способствовать привлечению украинской диаспоры для развития этой больницы.

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Жебривский также добавил, что все школы Авдеевки готовятся с понедельника возобновить обучение.

Напомним, в Авдеевке Донецкой области к электроснабжению подключено почти весь город, за исключением микрорайона «Юбилейный». Также в ГСЧС отмечают, что продолжаются восстановительные работы на Авдеевском коксохимическом заводе.