Херсонская ОГА разработала план борьбы с кризисом

Херсонская областная государственная администрация разработала план действий по уменьшению в первом квартале 2009 года влияния негативных последствий финансового кризиса на социально-экономическое развитие области.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя Херсонской ОГА Андрей ГРАДИЛЬ, план предусматривает 29 конкретных мер для удержания ситуации в экономической и социальной сфере области.

В частности, планом предусмотрено проработать проекты местных бюджетов на 2009 год относительно обеспечения в обязательном порядке полного учета расходов по защищенным статьям расходов, в том числе на питание учеников в 1 – 4 классах общеобразовательных школ.

Также предусмотрено не допускать увольнения работников образовательной отрасли путем перераспределения педагогической нагрузки и создания дополнительных рабочих мест в открытых группах.

Главному управлению экономики областной государственной администрации поручено пересмотреть областные программы, меры которых не являются приоритетными для финансирования из областного бюджета в 2009 году.

Предусматривается провести анализ и инвентаризацию тепло-, водо-, энергопоставляющих возможностей области и обеспечить снижение уровня их себестоимости на 10%-15%.