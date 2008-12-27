Руководство Донецкой области отказывается от денег

Председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО и его заместители в целях экономии бюджетных средств 5 дней будут находиться в неоплачиваемых отпусках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции губернатор области.

«Я, все мои заместители и начальники управлений облгосадминистрации написали заявления на 5 дней рабочих на отпуск, чтобы не получать зарплату», - сказал В.ЛОГВИНЕНКО, подчеркнув, что «мы постарались разумно подойти к этому вопросу».

Он объяснил, что «мы пока не знаем бюджет следующего года, не знаем фонда оплаты труда, и просто оставить людей без копейки мы просто не имеем права». «Вот решится проблема, и мы будем точно видеть финансовые возможности следующего года, мы это дело восстановим, а если нет – значит, будем ножки по одежке протягивать», - добавил В.ЛОГВИНЕНКО.

По словам губернатора, в администрации «уже приняли решение ни одного практически человека не сокращать, за исключением, может быть, того, что требует реорганизация, может быть, 2-3 человека попадут под кадровое сокращение, никаких других кадровых решений мы не предусматриваем». В.ЛОГВИНЕНКО предположил, что, «скорее всего, на следующий год начальники управлений лишатся прежней возможности премировать своих работников хотя бы один раз в три месяца на уровне от 20 до 70%».

Губернатор также сообщил, что он вместе с председателем областного совета Анатолием БЛИЗНЮКОМ дали такие же рекомендации (о предоставлении нескольких дней неоплачиваемого отпуска сотрудникам – УНИАН) во все районные администрации.