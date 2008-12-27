В гарнизонах ВМС отменены новогодние офицерские балы

В связи с объявленным в государстве трауром в гарнизонах Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины отменены новогодние офицерские балы.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом заявил командующий Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ.

“В то время, когда наши военнослужащие вместе с представителями других ведомств продолжают работы по поиску и спасению оставшихся в живых во время взрыва в жилом доме в Евпатории, не может быть и речи о проведении каких-либо праздничных мероприятий”, – сказал командующий украинским флотом.

Сегодня, 26 декабря, на кораблях и в береговых воинских частях украинского флота в знак траура приспущены Государственные и Военно-Морские флаги, отменены все новогодние праздничные мероприятия.

Ранее планировалось, что 26 декабря в гарнизонах Военно-Морских сил Украины состоятся офицерские балы, посвященные празднованию Нового года.

Вечером 24 декабря около 200 военнослужащих морской авиационной бригады и Южной военно-морской базы ВМС ВС Украины были подняты по тревоге и начали поисково-спасательные работы на месте взрыва жилого дома в Евпатории. Также для участия в работах на месте трагедии были подготовлены 160 военнослужащих и 13 единиц техники Центра войск береговой обороны Военно-Морских сил. Около 80 военнослужащих выразили желание стать донорами для пострадавших во время взрыва.