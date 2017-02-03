Беларусь за два года приняла 170 тысяч беженцев из Украины - Лукашенко

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции, комментируя ситуацию с беженцами в Европе, передает белорусская информационная компания БелаПАН.

Читайте такжеЛукашенко: Майдан - позор украинского народа

"Я иногда смотрю на Европу, и мне больно становится за то, что там происходит, и за тех руководителей. Стонут, плачут, делят этих беженцев по 500 человек, по тысяче человек... Хотя Прибалтика, страны Восточной Европы упираются: нет, мы не пустим тысячу человек. А я сижу и думаю: Боже мой, мы за два года из Украины приняли 170 тысяч. Я мгновенно подписал указ, и мы им предоставили все условия, как белорусам, 170 тысяч", - сказал Лукашенко.