Беларусь за два года приняла 170 тысяч беженцев из Украины - Лукашенко
15:04, 03 февраля 2017Общество
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Лукашенко сравнил свою позицию в отношении беженцев из политикой европейских лидеров.
Александр Лукашенко / REUTERS
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции, комментируя ситуацию с беженцами в Европе, передает белорусская информационная компания БелаПАН.
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"Я иногда смотрю на Европу, и мне больно становится за то, что там происходит, и за тех руководителей. Стонут, плачут, делят этих беженцев по 500 человек, по тысяче человек... Хотя Прибалтика, страны Восточной Европы упираются: нет, мы не пустим тысячу человек. А я сижу и думаю: Боже мой, мы за два года из Украины приняли 170 тысяч. Я мгновенно подписал указ, и мы им предоставили все условия, как белорусам, 170 тысяч", - сказал Лукашенко.
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