Как на Харьковщине отмечали День сурка 2017 (фоторепортаж, видео)

17:37, 02 февраля 2017
Общество
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В этом году самый известный сурок Украины Тимка предсказал приход весны через 6 недель и безвизовый режим для Украины с Евросоюзом в 2017 году.

2 февраля 2017 года, в День сурка, самый известный украинский сурок Тимка традиционно делал прогноз относительно прихода весны.

Как передает корреспондент УНИАН, в этот день сурок Тимка не увидел своей тени и предсказал приход весны через 6 недель.

Также Тимка предсказал "безвиз" для Украины: сначала побежал к табличке с надписью "Получение безвиза через неопределенное время", но затем дважды сбегал к табличке "Безвизовый режим в 2017 году".

Празднование Дня сурка состоялось на биостанции Харьковского национального университета (Змиевской р-н, Харьковская область), где его отмечают с 2004 г.

Как сообщал УНИАН, американский коллега Тимки сурок Фил подтвердил, что зима продлится еще шесть недель.

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Теги: #прогноз#фоторепортаж#сурок#Тимка