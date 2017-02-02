Как на Харьковщине отмечали День сурка 2017 (фоторепортаж, видео)

2 февраля 2017 года, в День сурка, самый известный украинский сурок Тимка традиционно делал прогноз относительно прихода весны.

Как передает корреспондент УНИАН, в этот день сурок Тимка не увидел своей тени и предсказал приход весны через 6 недель.

Также Тимка предсказал "безвиз" для Украины: сначала побежал к табличке с надписью "Получение безвиза через неопределенное время", но затем дважды сбегал к табличке "Безвизовый режим в 2017 году".

Празднование Дня сурка состоялось на биостанции Харьковского национального университета (Змиевской р-н, Харьковская область), где его отмечают с 2004 г.

Как сообщал УНИАН, американский коллега Тимки сурок Фил подтвердил, что зима продлится еще шесть недель.