Сегодня в Украине – день траура

26 людей погибли накануне в Евпатории из-за взрыва в жилом доме. Количество спасенных не изменилось – двадцать один евпаториец.

Тело последней жертвы найдено сегодня утром. Сейчас спасатели разбирают завалы на уровне подвала пятиэтажки. Но пока – никакой информации о новых спасенных. Работники МЧС, которые непрерывно работают здесь уже третьи сутки, говорят: минусовая температура и вьюга осложняют шансы выжить людям под руинами.

Завалы разбирают почти вручную и все еще надеются спасти тех, кто мог остаться под ними.

К местной власти обратились пятьдесят три жителя поврежденного дома, они временно отселены в местный санаторий «Фемида».

ICTV