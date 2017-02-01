В Харькове медик "погорел" на взятке за операцию (фото)

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

Так, заведующий отделением вертебрологии в медучреждении Харькова требовал у гражданина свыше 36 тысяч гривень взятки за проведение операции на коленном суставе.

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"Несмотря на то, что пациент должен был самостоятельно приобрести фиксирующее устройство для сустава, он еще и должен был перечислить денежные средства на счет частного предпринимателя. Кроме того, в дальнейшем пациент должен был принести врачу подтверждающий документ", - говорится в сообщении.

У медика изъяли документ, подтверждающий перечисление 36,5 тысяч гривень на указанный им счет.

Против медработника открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.