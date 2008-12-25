Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает 2008 год знаковым в украинско-американских отношениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОГРЫЗКО сообщил на итоговой пресс-конференции.

Министр отметил, что этот год был «беспрецедентно активным» в украинско-американских отношениях. В частности, состоялись визиты в Украину президента США Джорджа БУША, вице-президента Дика ЧЕЙНИ, госсекретаря Кондолизы РАЙС.

Также с визитами в США побывали Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и В.ОГРЫЗКО.

По словам министра, подписана «дорожная карта» украинско-американских отношений, хартия о стратегическом партнерстве. Министр отметил, что США были активны во время обсуждения вопросов евроатлантической интеграции Украины. Также как позитив он отметил начало работы совета по вопросам торговли и инвестиций.

«Я бы сказал, что этот год стал прорывным с точки зрения развития украинско-американских отношений, и мы надеемся, и об этом свидетельствуют результаты моего визита в США, что новая администрация будет в этом плане занимать такую же позицию, как и предыдущая», - сказал он.