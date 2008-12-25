Спасатели обнаружили под завалами уже 17 погибших

По состоянию на 11.00 под завалами обрушившегося в результате взрыва жилого дома в Евпатории обнаружены 17 тел погибших, в том числе двое детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров АРК со ссылкой на данные Главного управления МЧС Украины в Крыму.

Под завалами, по мнению работников МЧС, предположительно могут находиться еще до 40 человек. В обрушившихся квартирах проживали 62 человека.

Как сообщалось, взрыв в пятиэтажном доме по улице Некрасова в Евпатории прогремел 24 декабря в 21.45. Обрушился первый и второй подъезды. Спасен 21 человек.

В настоящий момент на месте трагедии работают более 300 человек личного состава МЧС и более 300 сотрудников МВД, военнослужащих, медиков.

Кабинетом министров Украины создана Правительственная комиссия во главе с первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ.