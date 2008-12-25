Российские пограничники изъяли у украинца ведро ЛСД

Российские пограничники изъяли у выезжавшего из страны гражданина Украины ведро с ЛСД, сообщает в четверг Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Пограничники пункта пропуска "Порт Кавказ" Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ России совместно с сотрудником таможенного поста досмотрели автомашину "Шевроле - Нива" (водитель гражданин Украины), выезжающую из России. В пластиковом ведре, обнаруженном в машине, находилось около 1,5 кг порошкообразного вещества светло-коричневого цвета", - говорится в сообщении.

При проведении сотрудниками таможни первичного теста получен положительный результат на наркотическое вещество типа ЛСД, отмечается в пресс-релизе. Задержанные и наркотическое вещество переданы сотрудникам таможенной службы.

РИА Новости