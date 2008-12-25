Взрыв в жилом доме Евпатории: спасатели нашли 8 погибших

Взрыв в Крыму. В Евпатории в 11 вечера взорвался пятиэтажный жилой дом. Полтора подъезда здания разрушены полностью. В руины превратились почти 40 квартир. Пока спасатели нашли 8 погибших и 5 раненых, передает ICTV. Сколько всего пострадало людей неизвестно - продолжаются спасательные работы. К четырем часам утра спасены полтора десятка жителей, пять человек в больнице.

Версии трагедии разные. Скорее всего, это был взрыв бытового газа. Выводы будет делать комиссия. Пока же - одни догадки.