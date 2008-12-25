Директора предприятий должны делиться зарплатой с подчиненными

Власти Буковины призывают директоров предприятий области делиться в условиях кризиса своей зарплатой с подчиненными работниками.

Как передает корреспондент УНИАН об этом на пресс-конференции сказал заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Александр ГРУШКО.

По его словам, в Черновицкой области «есть директора предприятий, которые получают по 50 и даже по 80 тыс. грн. зарплаты в месяц. При этом их рабочие получают в пределах 2-2,5 тыс. грн. в месяц». «Поэтому Черновицкая ОГА взялась агитировать таких бизнесменов делиться с рабочими», - объяснил А.ГРУШКО.

Заместитель губернатора отметил, что одного такого бизнесмена областные чиновники «уже сагитировали». "Один из руководителей таким образом уже записал себе 15 тысяч зарплаты вместо 60. Мы с такими встречаемся и говорим, что вот, например, у тебя 300 человек работают и получают по 2-2,5 тысяч на месяц. И вместо того, чтобы сокращать штат, предлагаем тебе перераспределить свою зарплату в 70 тысяч на работников", - сказал заместитель председателя Черновицкого ОГА.