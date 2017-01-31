Организаторы "Евровидения-2017" показали, как будет выглядеть сцена конкурса в Киеве (фото)

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» представили макет сцены в Киеве. Фотографии опубликованы на сайте конкурса.

Отмечается, что дизайн сцены Евровидения 2017 года символизирует Украину как центр Европы.

Конструкция также позволяет зрителям быть как можно ближе к исполнителям, насколько это возможно.

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«Динамичный дизайн, который включает в себя несколько этажей с медиа, создаст уникальные условия для каждого выступления, позволяя каждому исполнителю сверкать ночью», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко получилсимволические ключи от «Евровидения». Их, во время торжественной церемонии, которая состоялась в Киевской мэрии, вручила президент городского совета прошлогоднего хозяина конкурса – Стокгольм – Ева-Луиза Эрландссон.