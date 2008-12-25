В Евпатории прогремел взрыв: два подъезда дома «сравнялись с землей»
00:01, 25 декабря 2008Общество
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Работают МВД и МЧС
В Евпатории (Крым) в среду поздно вечером прогремел взрыв в пятиэтажном доме по ул. Некрасова. В результате взрыва, по словам очевидцев, два подъезда посередине дома «сравнялись с землей».
Как передает корреспондент УНИАН, о причинах взрыва в настоящее время ничего не известно, о количестве жертв и пострадавших – также.
На месте взрыва работают большое количество сотрудников МЧС и правоохранительных органов.
«Я не знаю, что произошло, об этом пока никто не знает, но 2 подъезда рухнули до земли», - сказал фотокорреспондент УНИАН в Крыму, который работает на месте происшествия.
Евпаторийские МВД и МЧС пока не дают комментариев.
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