В Евпатории прогремел взрыв: два подъезда дома «сравнялись с землей»

В Евпатории (Крым) в среду поздно вечером прогремел взрыв в пятиэтажном доме по ул. Некрасова. В результате взрыва, по словам очевидцев, два подъезда посередине дома «сравнялись с землей».

Как передает корреспондент УНИАН, о причинах взрыва в настоящее время ничего не известно, о количестве жертв и пострадавших – также.

На месте взрыва работают большое количество сотрудников МЧС и правоохранительных органов.

«Я не знаю, что произошло, об этом пока никто не знает, но 2 подъезда рухнули до земли», - сказал фотокорреспондент УНИАН в Крыму, который работает на месте происшествия.

Евпаторийские МВД и МЧС пока не дают комментариев.