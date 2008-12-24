Россия отказывается забирать обратно непроплаченный газ

"Газпром" обсуждает с "Нафтогазом" возможность использования российским холдингом газа из украинских подземных хранилищ, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в среду на видео пресс-конференции Москва-Киев в РИА Новости.

"Контрактом такое понятие, как возврат газа, не предусмотрено. Одна из тем, которая может обсуждаться, это использование газа ПХГ Украины", - сказал Куприянов.

Накануне президент Украины Виктор Ющенко предложил рассмотреть возможность продажи газа, за который Украина задолжала России, или возвращения его "Газпрому".

"Мы предложили целый ряд схем для того, чтобы наши украинские коллеги смогли аккумулировать ресурсы для расплаты по долгам", - сказал Куприянов. Так, предлагалась схема, связанная с предоплатой за транзит, Украина ее не приняла. Есть ряд и других возможностей, которые сейчас обсуждаются. Деталей этих переговоров Куприянов раскрывать не стал, отметив, что "пока ни одно из этих решений украинской стороной не принимается".

Он также напомнил, что "Газпром" прикладывал значительные усилия, чтобы обеспечить договоренности "Нафтогаза" о кредитовании со стороны Deutsche Bank.