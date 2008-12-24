За стрельбу по милиционерам предприниматель получил 10 лет

Приговором Апелляционного суда Харьковской области 34-летний частный предприниматель, житель Киевской области, приговорен к 10 годам лишения свободы за стрельбу по работникам милиции.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на государственного обвинителя Юлию БИЛЫК.

По данным прокурора, событие произошло осенью 2007 года в предместье Харькова: работники милиции пытались задержать двух неизвестных, которые похищали со двора владельца земельного участка две больших емкости из нержавеющей стали.

При попытке задержания один из похитителей, который находился под влиянием наркотика, засел в доме и оказал вооруженное сопротивление милиционерам, стреляя в стражей порядка из ружья. После отказа последнего выйти из дома и сложить оружие, работникам отряда «Беркут» пришлось штурмовать здание. Установлено, что в автомобиле преступника незаконно хранился канабис.