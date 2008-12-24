Под носом у львовской милиции произошел взрыв

Во Львове 23 декабря в 23.35 произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме №106 по улице Научной, жертв и пострадавших нет.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, «сработало взрывное устройство неизвестной конструкции».

«Взрывная волна частично разрушила бетонную опору козырька подъезда, выбиты оконные стекла в нескольких квартирах на первом этаже, повреждено стекло на лестничных клетках подъезда и внешняя обшивка одного из балконов частного помещения. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал, не пострадали и прохожие, которых обычно много в дневное время в этом густонаселенном районе города», - сообщил П.ВАСИЛЕНКО.

Начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК сообщил УНИАН, что «на данное время не установлено, что именно стало причиной взрыва в жилом доме на улице Научной: взрывное устройство или заложенная взрывчатка. Это будут определять специалисты во время соответствующей экспертизы, которая проводится на месте события».

Как отметил Д.ХАРЧУК, по одной из предварительных версий, «взрыв не был направленного действия и, возможно, произошел из-за неосторожного обращения со взрывчаткой».

*** На улице Научной во Львове находится Управление по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области.