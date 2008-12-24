Милиция Крыма: не верьте газетам, пистолетов хватает на всех

Милиция Крыма опровергает распространенную в российских СМИ информацию о том, что сотрудникам правоохранительных органов автономии оставляют один табельный пистолет на троих.

"Это полнейшая глупость!", - заявил корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму Александр ДОМБРОВСКИЙ, комментируя информацию СМИ о "разоружении" крымских милиционеров.

"Боевое вооружение определяется определенными приказами, есть положение по обеспечению оружием. Такого не может быть, что у нас на каждого, скажем, офицера или младшего состава милиции по одному пистолету, а завтра будет один пистолет на трех. Табельное оружие закрепляется за каждым милиционером", - сказал руководитель пресс-службы милиции автономии. "Да, иногда в полном объеме не хватает боеприпасов, патронов, не хватает обновления парка оружия, но такого, что умышленно сокращают (количество) оружия - такого нет", - добавил А.ДОМБРОВСКИЙ.

Комментируя информацию СМИ о том, "под городом Судак будут размещены подразделения внутренних войск, переброшенные с Западной Украины и состоящие из "идеологически обработанных сотрудников", которым официальный Киев доверяет больше, чем милиционерам", А.ДОМБРОВСКИЙ заявил, что под Судаком есть несколько подразделений Внутренних войск, но они находятся там уже несколько лет, увеличения количества подразделений не ожидается. "В самом Судаке стоит подразделение и рядом - под Судаком - еще одно подразделение. Эти войска, чтобы там не уснуть, обслуживают весь Восточный Крым", - отметил он.

А.ДОМБРОВСКИЙ также заявил, что крымчанам сейчас не до политического противостояния. "Сейчас люди думают, как отметить праздники, а потом, как в этой ситуации (во время кризиса в стране - УНИАН) более или менее спокойно смотреть в следующий год, не потерять работу и так далее. Сейчас людей больше занимают бытовые дела, чем какие-то столкновения в политическом плане", - сказал он.

*** Одно из российских информагентств накануне распространило информацию о том, что "сотрудникам правоохранительных органов Автономной Республики Крым оставляют один табельный пистолет на троих во избежание кровопролития во время возможных беспорядков в январе-феврале 2009 года". Агентство также сообщало, что в Крыму "накалена обстановка" и т.д.

Информацию перепечатали многие российские и украинские интернет-СМИ.