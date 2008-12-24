В Украине чаще всего от дискриминации страдают студенты-иностранцы

В Украине чаще всего с дискриминацией, а особенно крайними проявлениями ксенофобии и расизма - преступлениями на почве ненависти - сталкиваются иностранные студенты, прежде всего выходцы из Африки и стран Ближнего и Дальнего Востока.

Об этом УНИАН сообщили в общественной организации "Центр "Социальное действие".

"Почти каждый выходец из Африки и Азии, студент или беженец может рассказать об актах агрессии, оскорблениях, неуважении, вымогательстве или насилии, совершенных в отношении них из-за “отличающейся” внешности. Представители этих уязвимых групп нередко ощущают предвзятое отношение к себе и на улице, и в общении с представителями властных органов, и в столице Украины, и на ее границах", - заявляют правозащитники.

В частности, по данным мониторинга Конгресса национальных общин, в результате нападений на почве этнической или расовой ненависти (которые совершены характерным для подобных преступлений образом или же чей расистский характер доказан), в 2006 году в Украине 14 человек были ранены, 2 из них погибли; в 2007 году - 87 человек ранены, 6 погибли; а в 2008 году, по предварительным данным, - 77 ранены, 4 убиты. Относительно других видов дискриминации, отмечает "Социальное действие", какая-либо статистика отсутствует.

В то же время правозащитники акцентируют внимание на том, что "даже при вопиющих проявлениях расизма или ксенофобии многим жертвам неизвестно, как можно себя защитить". Учитывая это, активисты Центра "Социальное действие" в рамках проекта “Без границ” организовали в Киеве однодневный семинар, в котором приняли участие около 70 представителей иностранных студенческих общин Киева и других городов Украины (Луганска, Харькова, Днепропетровска, Винницы, Тернополя, Сум). Специально для этого мероприятия организаторы издали информационное пособие “Преодолеем расизм вместе!”.

В следующем году программа "Без границ" планирует провести подобные мероприятия в других городах Украины и продолжить сотрудничество с молодыми волонтерами-юристами.

Справка УНИАН. Программа “Без границ” Центра “Социальное действие” с 2006 года занимается предоставлением помощи и мониторингом ситуации беженцев и искателей убежища в Украине, проблемами распространенности ксенофобии и расизма и проблемой свободы передвижения.