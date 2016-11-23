Экс-главарь "ЛНР" Болотов создает новое сепаратистское движение - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, главной целью данной структуры декларируется объединение сил "республик Донбасса" с коллаборационистскими движениями Харьковской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей в борьбе за полное отделение от Украины.

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"Программой движения предусмотрен "выход" "ЛНР" из территориальных границ Луганской области и возрождения проекта "Новороссия" (отсоединение областей юга и востока Украины и создание единого "государства" с последующим вхождением в состав РФ)", - говорится в сообщении Тымчука.