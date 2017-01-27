В Харькове вандалы осквернили памятник атаману Ивану Сирко (фото)

16:27, 27 января 2017
Общество
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Памятник легендарному кошевому Запорожской Сечи облили красной краской.

@Ihor_Shvayka

В Харькове вандалы осквернили расположенный неподалеку от областного управления полиции памятник запорожскому атаману Ивану Сирко. Об этом участник ВО "Свобода" Игорь Швайка сообщил в своем Twitter.

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Также он показал несколько фото оскерненного памятника.

"Это памятник атаману Сирко. За несколько метров от областного полиции. Между Соборностью и Крутами", - написал Швайка.

По информации местных СМИ, этот памятный знак с известной цитатой атамана "Рабів до раю не пускають" не впервые пострадал от рук вандалов. Он был установлен в День города в 2014 году, и спустя всего неделю облит зеленой краской.

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Теги: #Харьков#вандалы#памятник#Сирко