В Харькове вандалы осквернили памятник атаману Ивану Сирко (фото)
Памятник легендарному кошевому Запорожской Сечи облили красной краской.
В Харькове вандалы осквернили расположенный неподалеку от областного управления полиции памятник запорожскому атаману Ивану Сирко. Об этом участник ВО "Свобода" Игорь Швайка сообщил в своем Twitter.
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Также он показал несколько фото оскерненного памятника.
"Это памятник атаману Сирко. За несколько метров от областного полиции. Между Соборностью и Крутами", - написал Швайка.
Це пам'ятник отаману Сірку.— Ігор Швайка (@Ihor_Shvayka) January 27, 2017
За кілька метрів від обласної полі/міліції.
Між Соборністю і Крутами.
Раби абідєлісь, чи буде суд і буде кара?.. pic.twitter.com/KpK5ldWnEm
По информации местных СМИ, этот памятный знак с известной цитатой атамана "Рабів до раю не пускають" не впервые пострадал от рук вандалов. Он был установлен в День города в 2014 году, и спустя всего неделю облит зеленой краской.