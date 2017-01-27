Прокуратура: бухгалтеры НАНУ присвоили себе полмиллиона гривень, которые предназначались для выплаты премий ученым

Киевской местной прокуратурой № 7 по результатам досудебного расследования сообщено о подозрении главному бухгалтеру Института угольных энерготехнологий Национальной академии наук Украины и ее заместителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Установлено, что бывшие должностные лица Института путем составления заведомо неправдивых сведений завладели денежными средствами учреждения в сумме свыше 500 тысяч гривень. Эти средства выделялись для выплаты премий работникам. Однако, как выяснилось, фактически эти премии получали не рядовые сотрудники института, а указанные должностные лица.

По ходатайству местной прокуратуры Подольским районным судом. Киева злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

На данное время досудебное следствие продолжается.