Прокуратура: бухгалтеры НАНУ присвоили себе полмиллиона гривень, которые предназначались для выплаты премий ученым
Должностных лиц Национальной академии наук Украины отправили под домашний арест, пока идет досудебное следствие относительно присвоения государственных средств.
Киевской местной прокуратурой № 7 по результатам досудебного расследования сообщено о подозрении главному бухгалтеру Института угольных энерготехнологий Национальной академии наук Украины и ее заместителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
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Установлено, что бывшие должностные лица Института путем составления заведомо неправдивых сведений завладели денежными средствами учреждения в сумме свыше 500 тысяч гривень. Эти средства выделялись для выплаты премий работникам. Однако, как выяснилось, фактически эти премии получали не рядовые сотрудники института, а указанные должностные лица.
По ходатайству местной прокуратуры Подольским районным судом. Киева злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
На данное время досудебное следствие продолжается.