Возле Киевской мерии зашкаливают дозиметры

Наивысший радиационный фон в Киеве наблюдается возле Киевской городской администрации, внутри панельных домов и возле памятника Тарасу Шевченко.

Такие данные приводит газета «Сегодня», корреспонденты которой прошли с дозиметрами по разным точкам города.

Исследования, проведенные в преддверии 20-летия Чернобыльской катастрофы, показали, что радиационный фон возле здания Киевской мерии достигает 43 мкР/ч при норме 25 мкР/ч.

Как объяснил газете начальник лаборатории радиационного контроля Владимир Корнейчук, такой фон связан с обилием бетона и гранита в стенах и отделке здания.

Специалист также отметил, что, например, в квартирах панельных домов на Оболони радиационный фон стен достигает 30 мкР/ч. Снизить излучение от стен возможно, обклеив их специальной свинцовой пленкой. Однако стоит она, по словам радиолога, тысячи гривен и продается только по госзаказу. Так что простой смертный приобрести такую пленку вряд ли сможет.

Третье место, показавшее высокий фон – это монумент Тарасу Шевченко возле Национального университета. Под внушительным гранитным постаментом зашкаливает до 28 мкР/ч.

Команда «Сегодня» с дозиметрами проверила также излюбленное место отдыха киевлян – Майдан Независимости, где гранитные плиты также в избытке. Оказалось, фон нормы в 25 мкР/ч. не превышает, но приближается к ней и достигает 23 мкР/ч.

В. Корнейчук при этом напомнил, что до Чернобыльской аварии нормой радиационного фона по всему Советскому Союзу было – 4-20 мкР/ч., а в 1988 в Украине норму подняли до 25 мкР/ч.

Самый низкий фон радиации был зафиксирован журналистами-исследователями на Венецианском мосту в Гидропарке - 10 мкР/ч.