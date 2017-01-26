Аваков рассказал, когда обнародуют результаты расследования убийства журналиста Павла Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, когда объявит о результатах расследования дела по убийству журналиста Павла Шеремета на следующей неделе на брифинге. Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

В то же время, Аваков отметил, что никто не уполномочен следствием объявлять о результатах расследования.

Читайте также"Вакарчук рыдает. Минута молчания. Зал плачет": "Океан Эльзы" в Минске посвятил песню Шеремету (видео)

«Дело об убийстве Павла Шеремета: на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования. Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием обнародовать факты и выводы из этого расследования», - написал он.

Как сообщал УНИАН ранее, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполіція готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, что касается убийства журналиста.