Убийство Шеремета: следствие рассматривает версию о причастности добровольцев – СМИ

Об этом пишет Украинская правда.

Так, 16 августа следователь группы следователей ГСУ Национальной полиции Анджей Подоляк подал в Печерский райсуд ряд ходатайства с просьбой об очередном доступ к данным нескольких мобильных номеров.

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В документах говорится об установлении координат базовых станций операторов мобильной связи "Киевстар", "МТС", Lifecell, которые фиксировали регистрации абонентов, которые могут быть причастны к убийству Шеремета, по адресам:

– Донецкая область, Мангушський район, с. Юриевка (очевидно речь идет о село Юрьевка – УНИАН);

– Донецкая область, Мангушский район, Урзуф;

– Донецкая область, Мариуполь, проспект Нахимова.

Следователи просили суд предоставить разрешение для мониторинга абонентов в этих местностях в разный период времени.

В статье указывается, что данные адреса указывают на дислокацию батальона "Азов".

В то же время отмечается, что с членами этого батальона у Шеремета были хорошие и даже дружеские отношения.

Также следствие ходатайствовало о доступе к 41 номеру сотовой связи, которые принадлежат лицам, имеющим отношение к добровольческим батальонам и могут быть причастны к убийству.

"Версия о причастности к убийству представителей добровольческих батальонов действительно рассматривается, но речь идет не об "Азове", – сообщил собеседник, близкий к следствию.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля, в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, что касается убийства журналиста.