Лимиты потребления тепла в больницах не отвечают санитарным нормам

Руководители самых крупных в Херсоне больниц считают, что установленные лимиты потребления энергоносителей заведениями здравоохранения не отвечают санитарным нормам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета Херсона, об этом главные врачи 11 самых крупных заведений города заявили во время встречи с городским председателем Владимиром САЛЬДО.

По мнению медиков, ситуация вызвана тем, что согласно с положениями Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» нормы водо-, электро-, газо- и теплопотребления для коммунальных больничных и образовательных заведений были предусмотрены в недостаточном объеме. Поэтому надлежащий тепловой режим в операционных, родильных залах, манипуляционных кабинетах и палатах больниц поддерживается по большей части с помощью дополнительных электрических устройств, что, в свою очередь, в значительной мере превышает электропотребление при имеющейся возможности теплоснабжения.

Городской председатель заверил медиков, что работа по уточнению лимитов потребления энергоносителей в сторону увеличения на тех объектах, где наблюдается острая потребность, завершается, и в ближайшее время этот вопрос будет решен. «Проблема действительно вызвана несоответствием действующего бюджетного законодательства реальным потребностям и условиям. Заведения образования и охраны здоровья будут иметь надлежащее отопление, независимо от тех трудностей, с которыми нам сейчас приходится сталкиваться», - подчеркнул В.САЛЬДО.

В свою очередь чиновник отметил, что сейчас в условиях экономического кризиса и, учитывая темпы наполнения бюджета города, остается вопрос о надлежащем финансировании заведений охраны здоровья до конца текущего года и в 2009 году. Однако мэр Херсона уверен в том, что денег на медицину хватит.

«Самое главное сегодня – своевременная и в полном объеме выплата заработной платы, сохранение имеющегося кадрового потенциала больничных заведений. Конечно, для этого должны быть созданы определенные условия. Мы обеспечим постоянную работу отрасли, независимо от потрясений», - заверил городской председатель Херсона.