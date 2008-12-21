Скауты доставили в Киев Вифлеемский огонь

Украинские пластуны - члены Национальной скаутской организации Украины (НСОУ) на велосипедах привезли сегодня в Киев Вифлеемский огонь мира.

Об этом УНИАН сообщили в НСОУ.

По словам представителя НСОУ, сегодня в 14.00 на Софиевской площади состоится передача огня общине Киева, а также руководителям пластовых ячеек всех областей Украины. Христиане всех конфессий смогут зажечь свечи от Вифлеемского огня.

Эта акция проходит в Украине уже не первый год. Ежегодно накануне католического Рождества украинские пластуны на границе с Польшей принимают огонь и развозят его по всем городам и поселкам Украины.

Также в воскресенье Вифлеемский огонь запылает на Говерле, самой высокой горе на территории Украины, куда, как и в 2007 году, его занесут члены куреня «Ватага Бурлак». А уже 4 января Вифлеемский огонь пластуны распространят во всех церквях Львова, а также больницах, приютах и домах престарелых.

Как сообщалось, в четверг, 18 октября, украинские скауты-пластуны получили Вифлеемский огонь мира от своих польских коллег на пограничном переходе «Рава-Русская – Гребенне».

Справка УНИАН. Вифлеемский огонь мира постоянно горит в Вифлееме, в церкви, стоящей на месте Рождения Иисуса Христа. В Европу Огонь из Вифлеема привозят самолетом австрийские скауты, а уже из Вены он передается из рук в руки по всей Европе.

«Пласт» - национальная скаутская организация Украины, это неполитическая и внеконфессионнальная молодежная организация. Цель Пласта - содействовать всестороннему, патриотическому воспитанию и самовоспитанию украинской молодежи на основах христианской морали.