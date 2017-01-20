"Котогаджет" японских изобретателей, день рождения старейшей панды и другие новости из мира животных (фотоподборка)

17:16, 20 января 2017
Общество
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В течение уходящей рабочей недели в мире обсуждались несколько новостей из жизни животных.

Заводчики держат детенышей гигантской панды в Китае, 20 января 2017 года
Заводчики держат детенышей гигантской панды в Китае, 20 января 2017 года /  © REUTERS
Ручная обезьянка в Индии привязана к мотоциклу своего хозяина, чтобы животное не сбежало. 16 января 2017 года
Ручная обезьянка в Индии привязана к мотоциклу своего хозяина, чтобы животное не сбежало. 16 января 2017 года /  © REUTERS
Покрытая цветным одеялом корова недалеко от Приштины, 16 января 2017 года
Покрытая цветным одеялом корова недалеко от Приштины, 16 января 2017 года /  © REUTERS
Полет ястребиной совы в поле возле села Василькова в Беларуси, 16 января 2017 года
Полет ястребиной совы в поле возле села Василькова в Беларуси, 16 января 2017 года /  © REUTERS
Собака сидит в коляске в Мадриде, 16 января 2017 года
Собака сидит в коляске в Мадриде, 16 января 2017 года /  © REUTERS
Мужчина скачет на лошади через пламя во время празднования накануне Дня Святого Антония, покровителя животных в Испании, 16 января 2017 года
Мужчина скачет на лошади через пламя во время празднования накануне Дня Святого Антония, покровителя животных в Испании, 16 января 2017 года /  © REUTERS
Ворона сидит на дереве в Киеве, 17 января 2017 года
Ворона сидит на дереве в Киеве, 17 января 2017 года /  © REUTERS
''Правительственный'' кот Ларри с британским флагом на ошейнике возле Даунинг Стрит, 10 в Лондоне, 17 января 2017 года
"Правительственный" кот Ларри с британским флагом на ошейнике возле Даунинг Стрит, 10 в Лондоне, 17 января 2017 года /  © REUTERS
Лебеди в поисках пищи на замерзшей реке Дунай в Белграде, 17 января 2017 года
Лебеди в поисках пищи на замерзшей реке Дунай в Белграде, 17 января 2017 года /  © REUTERS
Рябинник на дереве в зимний день в центре Киева, 17 января 2017 года
Рябинник на дереве в зимний день в центре Киева, 17 января 2017 года /  © REUTERS
Рябинник на дереве в зимний день в центре Киева, 17 января 2017 года
Рябинник на дереве в зимний день в центре Киева, 17 января 2017 года /  © REUTERS
В Токио представили гаджет, который поможет определить уровень стресса у домашнего питомца, 18 января 2017 года
В Токио представили гаджет, который поможет определить уровень стресса у домашнего питомца, 18 января 2017 года /  © REUTERS
Старейшая в мире гигантская панда, содержащаяся в неволе, отмечает свой 37 день рождения в китайском городе Фучжоу, 18 января 2017 года
Старейшая в мире гигантская панда, содержащаяся в неволе, отмечает свой 37 день рождения в китайском городе Фучжоу, 18 января 2017 года /  © REUTERS
Чайки на льду в морозном Париже, 18 января 2017 года
Чайки на льду в морозном Париже, 18 января 2017 года /  © REUTERS
Чайка приземлилась на теннисный корт во время мачта Australian Open, 18 января 2017 года
Чайка приземлилась на теннисный корт во время мачта Australian Open, 18 января 2017 года /  © REUTERS
Спасенная из-под ножа курица Черри во время праздничного обеда, организованного зооактивистами в Китае, 19 января 2017 года
Спасенная из-под ножа курица Черри во время праздничного обеда, организованного зооактивистами в Китае, 19 января 2017 года /  © REUTERS
Два оленя на рассвете в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона, 19 января 2017 года
Два оленя на рассвете в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона, 19 января 2017 года /  © REUTERS
Собака в снегу во время снегопада в Испании, 19 января 2017 года
Собака в снегу во время снегопада в Испании, 19 января 2017 года /  © REUTERS
Полет самки павлина с заснеженной крыши недалеко от испанской Малаги, 19 января 2017 года
Полет самки павлина с заснеженной крыши недалеко от испанской Малаги, 19 января 2017 года /  © REUTERS

В частности, изобретатели в Токио показали специальный "котогаджет", с помощью которого владельцы животных теперь смогут определить уровень стресса у своих домашних любимцев.

Кроме того, 18 января старейшая в мире панда отметила свой 37-й день рождения в китайском зоопарке. Целый день панде разрешили лакомиться фруктовым тортом, и, чтобы именинницу было заметно издалека, надели на нее корону.

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Также на этой неделе повезло китайской курице Черри, которую зоозащитники спасли из-под ножа. 19 января для птицы организовали праздничный обед, целью которого было привлечь внимание к веганской кухне в год Петуха.

Не обошли фотографы стороной и известного кота Ларри, который обитает в официальной резиденции британского премьера. "Правительственный" мышелов на волне объявления сценария выхода Великобритании в ЕС теперь одет в ошейник с британским флагом.

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