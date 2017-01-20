"Котогаджет" японских изобретателей, день рождения старейшей панды и другие новости из мира животных (фотоподборка)

В частности, изобретатели в Токио показали специальный "котогаджет", с помощью которого владельцы животных теперь смогут определить уровень стресса у своих домашних любимцев.

Кроме того, 18 января старейшая в мире панда отметила свой 37-й день рождения в китайском зоопарке. Целый день панде разрешили лакомиться фруктовым тортом, и, чтобы именинницу было заметно издалека, надели на нее корону.

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Также на этой неделе повезло китайской курице Черри, которую зоозащитники спасли из-под ножа. 19 января для птицы организовали праздничный обед, целью которого было привлечь внимание к веганской кухне в год Петуха.

Не обошли фотографы стороной и известного кота Ларри, который обитает в официальной резиденции британского премьера. "Правительственный" мышелов на волне объявления сценария выхода Великобритании в ЕС теперь одет в ошейник с британским флагом.