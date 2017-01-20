"Вы не можете обманывать людей": в Киеве активисты попросили Трампа не бросать Украину (фото)

Около двух десятков человек держали плакаты «Трамп, добро пожаловать в Украину!», «Трамп - мир для Украины», «Вы не можете обманывать людей. По крайней мере, нельзя делать это на протяжении долгого времени», «Политическая психология будущего».

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Как известно, в Вашингтоне начались первые торжественные мероприятия, посвященные инаугурации 45-го президента США. Трамп с женой Меланией прибыл на самолете в город, принял участие в символической церемонии возложения венка погибшим американским солдатам на Арлингтонском национальном кладбище и прибыл на инаугурационный концерт.