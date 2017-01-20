ВСУ заинтересованы в опыте Великобритании по обеспечению киберзащиты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Государственным секретарем по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Майклом Фэллоном.

"Я хотел бы отметить, что опыт борьбы в вопросах киберзащиты Великобритании огромен. В Украине, к сожалению, эта работа, в принципе, находится в таком состоянии, которое требует очень и очень много усилий и труда. Особенно это касается Вооруженных сил и Министерства обороны. Поэтому мы и спланировали эту работу, чтобы наладить механизмы защиты и в ВСУ", - подчеркнул Полторак.

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При этом он отметил, что сейчас рано конкретизировать те направления, по которым эта работа будет проведена.

Как сообщал УНИАН, Украина и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии определили основные направления сотрудничества в оборонном секторе на период 2017-2018 годов.