Украина и Британия определили основные направления сотрудничества в оборонном секторе на 2017-2018 годы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве на совместной пресс-конференции сообщили министр обороны Украины Степан Полторак и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Майкл Фэллон.

По словам Полторака, у Украины и Британии сложились очень хорошие отношения между оборонными ведомствами, которые «с каждым днем улучшаются».

«Сегодня во время нашей встречи мы обсудили вопросы, связанные с политической поддержкой Украины, и ее стремление защитить свое государство, построить демократическое общество. И здесь мы получили полную поддержку со стороны Великобритании», - заявил Полторак.

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Также он сказал, что во время встречи стороны «определились с основными направлениями сотрудничества на 2017-2018 годы и вопрос, связанный с расширением нашего сотрудничества».

В частности, речь идет о продолжении политического диалога, о продолжении подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины по программе Orbital и о подготовке украинских специалистов в высших учебных заведениях Соединенного Королевства.

«Мы приняли решение о расширении этой подготовки практически на все виды Вооруженных сил Украины», - сообщил Полторак.

Как добавил Фэллон, речь идет также о привлечении военно-воздушных сил.

Полторак отметил, что в ходе выполнения этой программы за последние практически два года было подготовлено более 3 тысяч украинских военных с помощью инструкторов из Британии.

В свою очередь Фэллон сказал, что Британия и Украина договорились продолжить процесс подготовки украинских военнослужащих с участием британских инструкторов с апреля 2017 года до марта 2018 года.

«Мы также планируем ускорить темпы проведения обучения за счет сосредоточения большего внимания в процессе подготовки инструкторов, что позволит нам улучшить и усилить интенсивность подготовки», - заявил Фэллон.