Один из руководителей Львовской таможни собирал с подчиненных ежемесячную "дань" (видео)

Об этом УНИАН сообщил военный прокурор Западного региона Олег Синюк.

Он рассказал, что чиновника таможни задержали вечером 19 января, в течение ночи также проводились обыски в служебных кабинетах Львовской таможни и частном доме задержанного.

Читайте такжеВ Киевской области за взятку задержали председателя и секретаря МСЭК

«Деньги требовал и получал от подчиненных сотрудников, как ежемесячную «дань» с тех, кто пересекает таможенную границу государства», - отметил Синюк.

Следственные действия продолжаются.