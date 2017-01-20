Один из руководителей Львовской таможни собирал с подчиненных ежемесячную "дань" (видео)
13:07, 20 января 2017Общество
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В Львове военной прокуратурой Львовского гарнизона совместно с оперативниками Нацполиции вчера, 19 января, задержан во время вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 15 тыс. долларов исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни.
Чиновника задержали во время получения взятки в размере 15 тыс. долларов / ZN.UA
Об этом УНИАН сообщил военный прокурор Западного региона Олег Синюк.
Он рассказал, что чиновника таможни задержали вечером 19 января, в течение ночи также проводились обыски в служебных кабинетах Львовской таможни и частном доме задержанного.
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«Деньги требовал и получал от подчиненных сотрудников, как ежемесячную «дань» с тех, кто пересекает таможенную границу государства», - отметил Синюк.
Следственные действия продолжаются.
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