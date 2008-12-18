Затулин судится с СБУ: Наливайченко смелый только дома

Тверской районный суд г. Москвы 30 декабря по существу рассмотрит иск депутата Государственной думы РФ, директора Института стран СНГ Константина ЗАТУЛИНА к и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО с требованием опровергнуть обвинения в нарушении украинского законодательства, которые стали причиной для установления запрета на въезд К.ЗАТУЛИНА в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Института стран СНГ в Москве.

Сообщается, что сегодня в Тверском райсуде Москвы прошла подготовка к судебному разбирательству по данному делу.

«В ходе встречи судья назначил на 30 декабря на 10.00 дату судебного заседания – рассмотрения дела по существу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что К.ЗАТУЛИН, а также представитель газеты «Известия» приехали в суд и участвовали в предсудебной встрече. Ответчик – В.НАЛИВАЙЧЕНКО – в суд не явился.

К.ЗАТУЛИН заявил: «Отказываясь от явки в суд или направления в него своих представителей – а СБУ официально представлена в штате Посольства Украины в России – господин НАЛИВАЙЧЕНКО демонстрирует свое отношение не к ЗАТУЛИНУ, а к российскому суду».

«Между прочим, в 2006 году я выступил инициатором рассмотрения запрета на мой въезд в суде Украины и прошел за год все круги украинского судопроизводства. Я не считал себя вправе игнорировать установленную украинскими законами процедуру, хоть и не обольщался насчет действительного правосудия в Украине. В.НАЛИВАЙЧЕНКО смелый только дома, когда дело касается расправы над людьми, живущими в Украине, смелый в украинском суде, запуганном СБУ, где он может позволить себе передергивать факты и заниматься подменой понятий», - заявил К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября К.ЗАТУЛИН заявил, что намерен подать судебный иск к В.НАЛИВАЙЧЕНКО за обвинения в нарушении украинского законодательства, что стало причиной для запрета ему въезжать на территорию Украины.

«Господин В.НАЛИВАЙЧЕНКО соврал совсем недавно в интервью российской газете «Известия», сказав, что дескать, я нарушал украинское законодательство, и СБУ верно поступила и доказала это в суде, когда запрещала мне въезд в Украину», - сказал он.

К.ЗАТУЛИН просит суд обязать В.НАЛИВАЙЧЕНКО дать в «Известиях» опровержение и взыскать с него 4 млн. руб. Эти средства депутат намерен направить на поддержку русских школ в Украине.

В октябре В.НАЛИВАЙЧЕНКО в интервью газете «Известия» заявил, что , по мнению СБУ, К.ЗАТУЛИН нарушил закон о правовом статусе иностранца. «В нем прописана норма уважения к законодательству, языку и народу. Мы дважды доказывали в суде, что ЗАТУЛИН действительно совершал противоправные действия», – пояснил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также в очередной раз заявил об отсутствии «черных списков» для граждан РФ в Украине. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, СБУ принимает не списочные, а единичные решения, запрещая иностранцам – и не только россиянам – въезд в Украину.