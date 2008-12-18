Вифлеемский огонь везут в Киев велосипедом

Сегодня, 18 декабря, украинские пластуны на пограничной заставе Рава-Русская во Львовской области приняли Вифлеемский огонь из рук польских скаутов.

Об этом УНИАН сообщили в Национальной скаутской организации Украины «Пласт».

Сразу же от границы пластуны на велосипедах отправились с огнем в Киев, откуда его будут раздавать во все области Украины.

Велосипедисты привезут огонь в Киев 21 декабря, где в 14.00 на Софийской площади состоится торжественная церемония передачи Вифлеемского огня мира общине Киева и представителям областей.

Справка УНИАН. Вифлеемский огонь мира постоянно горит в Вифлееме, в церкви, которая стоит на месте рождения Иисуса Христа. Первое упоминание о нем датировано XII веком. Тогда один из участников крестовых походов привез этот Свет из Вифлеема как дар для своей семьи и близких.

В 1988 году австрийские скауты возобновили эту традицию. Из Вены огонь путешествует с помощью скаутской эстафеты по всей Европе. В Украине Вифлеемский огонь, как символ тепла, мира, согласия и надежды распространяют пластуны. Ежегодно в акции принимают участие более 10 тыс. пластунов.