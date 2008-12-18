Янукович отмерил Тимошенко времени до весны

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что нынешний состав Кабинета министров будет работать только до апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании оппозиционного правительства он отметил, что у нынешнего правительства «есть еще два месяца – январь-февраль». «А март месяц будет последним», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, сегодня в Верховной Раде Украины «никакой коалиции нет, а есть 214 народных депутатов, которые объединились, чтобы удерживать в кресле премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и тех министров, которые не способны руководить отраслью». По его словам, Партия регионов должна сделать все для того, чтобы «эта власть как можно скорее ушла в небытие.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «если бы у них была совесть или ответственность вместо коллективной безответственности, то они бы обязательно отчитывались перед украинским народом, как они отработали этот год».

Он отметил, что правительственная Программа украинского прорыва - это «чисто популистская программа». «Цена ее очень велика, и за нее платит украинский народ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что сегодня «дефицит бюджета вместе с Пенсионным фондом составляет около 30 млрд. грн.». Он отметил, что ситуация «осложняется тем, что сегодня по часам девальвирует национальная валюта».

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, учитывая, что «за 1 доллар уже платят около 10 гривен, становится понятно, что вдвое практически утратило доходы население». Он подчеркнул, что сегодня «социальный популизм поменялся на социальный пессимизм».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, с начала 2009 года в Украине начнется увольнение людей с работы, сокращение рабочего дня, сокращение заработной платы. «Чем дольше они будут работать, тем хуже будет в стране», - считает лидер Партии регионов.

По его словам, «Украина подошла к кризису без штанов, раздетая». Он отметил, что есть влияние мирового кризиса на ситуацию в Украине, но в основном негативные последствия связаны с деятельностью нынешней власти.