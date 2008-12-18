Синоптики обещают ухудшение погоды

Завтра в Украине ожидается облачная погода. В западных, южных областях и Крыму осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом, в карпатском регионе сильные осадки. Ночью и утром в западных областях местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла, в Крыму местами 8-11° тепла. В восточных областях без существенных осадков, температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

На остальной территории осадки ночью в виде мокрого снега, днем с дождем; гололед, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. Ветер в Украине юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной части местами порывы 15-20 м/с.

20-21 декабря - облачная погода. В восточной части без существенных осадков. Температура ночью 6-11°мороза, днем 1-6° мороза. На остальной территории 20 декабря временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя (в Карпатах умеренные осадки, в Крыму дождь); местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах северных и центральных областей местами гололедица.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в западной и южной части ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, в Крыму и на юге Одесской области до 10°. 21 декабря постепенное прекращение осадков, снижение температуры на 2-4°. Ветер северо-западный, в восточной части и Крыму юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

22 декабря - в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 5-11° мороза, на крайнем западе и юге 1-6° мороза; днем 0-5° мороза, на Закарпатье и в Крыму 1-5° тепла.

23 декабря в Украине небольшой, местами умеренный снег, в Крыму, на юге Одесской области и на Закарпатье мокрый снег и дождь; температура ночью 0-6° мороза, в восточных областях до 8° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части и на Закарпатье 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу ночью ожидается мокрый снег, днем с дождем; гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По области - облачно. Осадки ночью преимущественно в виде мокрого снега, днем с дождем; гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

20-21 декабря - облачно. Временами небольшой мокрый снег (днем 21 декабря без существенных осадков); местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура 20 декабря ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; 21 декабря снижение температуры на 2-4°.

22-23 декабря - небольшой снег, лишь ночью 22 декабря без осадков. Температура 22 декабря ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза; 23 декабря ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.