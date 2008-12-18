Обменки продают доллары уже по 10 гривень

Резкое падение гривни на межбанковском валютном рынке в среду – котировки к закрытию торгов составили 9,3-9,6 грн/долл - вызвало продолжение роста курса доллара и на наличном рынке.

Сегодня, по состоянию на 10.00, во многих обменных пунктахза доллар просили уже 10 гривень и больше (до 10,50 грн.). Средний курс покупки доллара США – 9,01, грн., продажи – 10,09 грн. Евро покупался в среднем по 12,61 грн., продавался – по 14,68 грн.При этом на международном валютном рынке американский доллар продолжает стремительное падение к другим мировым валютам. Сегодня доллар снизился к евро до отметки 1,44 долл/евро, или на 16% за месяц (с 1,24 долл/евро).