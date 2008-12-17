Торги на межбанке завершились в диапазоне 9,3-9,6 грн/долл

Торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 9,3-9,6 грн/долл. Согласно данным компании "ИнтерБизнесКонсалтинг",торги по евро завершились в диапазоне 13,06-13,49 грн/евро. НБУ выходил на межбанк с продажей доллара по курсу 7,66 грн/долл.

Открылись торги по доллару ростом котировок – 8,35-8,53 грн/долл., торги по евро открылись в диапазоне 11,82-12,09 грн/евро.

Напомним, 16 декабря торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 8,3-8,385 грн/долл. Торги по евро завершились в диапазоне 11,36-11,49 грн/евро.