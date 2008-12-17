В Донецке давление газа упало до критической отметки

Коммунально-коммерческое предприятие "Донецкгортеплосеть" заявляет о резком падении давления газа в системе теплоснабжения города Донецка до критической отметки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в среднем по городу давление газа в трубопроводах упало в 2 раза, в отдельных случаях – почти втрое. Вследствие падения давления в отдельных районах города уже возникли сложности с подачей тепловой энергии и горячей воды потребителям. Кроме того, повысилась степень опасности эксплуатации объектов теплоснабжения – котельных и теплопунктов.

В пресс-службе подчеркнули, что газопоставляющие организации пока не предоставили "Донецкгортеплосети" никаких объяснений резкого падения давления газа.

Специалисты гортеплосети не исключают, что если падение давления в газопроводах продолжится такими темпами, менее чем через сутки аварийная автоматика отключит оборудование на котельных, и город останется без тепла и горячей воды.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО призвал жителей города заплатить за отопление и горячую воду. Об этом мэр Донецка сказал сегодня на пресс-конференции. «Главнейший вопрос, который стоит перед городом и перед населением города сейчас — это расчеты за потребляемые энергоносители и, в первую очередь, за тепло и горячую воду», - заявил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он добавил, что «на сегодняшний день нам нужно в декабре обеспечить оплату за потребляемый газ населением в размере 49 млн. грн., но по состоянию на 15 декабря, к сожалению, было оплачено только 14 млн. грн.».

Обращаясь к жителям города с просьбой оплатить услуги теплосети, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО отметил, что «этого энергоносителя (газа – УНИАН) нет в Украине, мы его закупаем в России, и поэтому никаких компромиссов…».

«Чтобы избежать вот тех ситуаций (отключений горячей воды и отопления - УНИАН), которые произошли в Киеве, Львове, нам надо рассчитаться», - сказал мэр.