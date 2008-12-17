Флаг Украины на самой высокой вершине Вьетнама и Индокитая (фото)

Команда Посольства Украины в Социалистической Республике Вьетнам во главе с Послом Украины Иваном ДОВГАНИЧЕМ осуществила успешное восхождение на наивысшую горную вершину Индокитайского полуострова - гору Фансипан (3143 м).

Как сообщает сайт Посольства, на вершине были подняты флаги Украины и Вьетнама. Несмотря на сложную топографию горы, украинская команда выполнила программу восхождения и спуска с вершины в сжатые сроки в течение двух суток.

Успешный выход украинских дипломатов на пик Фансипан стал резонансным событием, которое широко освещает СМИ Вьетнама, поскольку за всю историю восхождений впервые на «Крышу Индокитая» поднялась команда посольства во главе с послом.