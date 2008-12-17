Рейдерские атаки, вызванные кризисом, будут отличаться от прежних

Финансовый кризис спровоцирует новую волну рейдерских атак на малый и средний бизнес. Такое мнение высказал директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины (АСПУ) Андрей СЕМИДИДЬКО на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, «кризисное рейдерство» будет отличаться рейдерства предыдущих лет. В частности, доля спекулятивного капитала, питавшего рейдеров, уменьшилась. Поэтому рейдерские группы из-за отсутствия финансирования перешли от крупных объектов к атакам на средний и малый бизнес, небольшие предприятия в регионах, недвижимость и землю в областных центрах.

А.СЕМИДИДЬКО отметил, что рейдеры «отработали» свои схемы и «стоимость» захвата будет намного меньше. При этом он считает, что еще одной причиной распространения рейдерства являются попытки местных властей переложить свои просчеты на плечи бизнесменов в виде повышения тарифов и налогов.

По подсчетам АСПУ, вследствие рейдерства, начиная с 2005 года, в Украине потеряно около 320 тыс. рабочих мест. Оценочная стоимость активов компаний, которые с 2005 года находятся в сфере рейдерских отношений (7 тыс. дел), составляет 46 млрд. долл.

По данным союза, с 1993 года в Украине произошло около 30 тысяч рейдерских случаев: передел и принудительная смена собственников, препятствование хозяйственной деятельности, принудительное банкротство, незаконный отвод земельных участков, посягательство на интеллектуальную собственность и личную собственность физических лиц, административное давление.

Справка УНИАН. Антирейдерский союз предпринимателей Украины создан в 2005 году собственниками предприятий, подвергшихся рейдерской атаке. Деятельность союза направлена на борьбу с рейдерством и защиту интересов своих членов, в том числе защиту их собственности. По состоянию на декабрь т.г. в АСПУ входят 327 трудовых коллективов предприятий, которые работают в разных отраслях промышленности Украины.