В Харькове семеро человек отравились неизвестным газом, среди пострадавших есть ребенок

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация об отравлении поступила в Московский отдел полиции города Харькова сегодня, 15 января, в 6:30.

По данным полиции, сначала в больницу попал один человек, а впоследствии в медицинских учреждениях оказались еще пятеро взрослых и одна 10-летняя девочка. Все пострадавшие – члены одной семьи. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и представители коммунального учреждения. Причина отравления и содержание вещества устанавливают специалисты.

Как отметили в полиции, информацию внесено в Единый журнал учета правонарушений, проводится проверка.

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