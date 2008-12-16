Экономика Украины упала в ноябре на 14,4%
09:19, 16 декабря 2008Общество
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Данные Госкомстата
Как сообщил Госкомстат Украины, рост реального ВВП в январе-ноябре 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 103,6%, тогда как за 10 месяцев данный показатель равнялся 105,8%. Такое снижение вызвано падением ВВП в ноябре к ноябрю 2007 года на 14,4%.
В последний раз падение ВВП в ноябре имело место в 2005 году – на 2,7%. Наибольшее годовое снижение ВВП наблюдалось в 1994 году – на 22,9%, на втором месте снизу 1993 год (минус 14,2%).
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