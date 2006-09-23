Милиция не знает, как уничтожить 12 га посевов конопли под Киевом
А у вас есть идеи?
Столичная милиция, которая на днях в Бортничах на землях, принадлежащих «Киевводоканалу», выявила 12 га посевов конопли, ищет способ их уничтожения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА.
«Проблема заключается в том, - сказал он, - что мы не можем ее скосить до сих пор, потому что она (конопля) растет на болотистых торфяниках, и туда техника не может зайти, и люди даже проваливаются, и сжечь не можем, потому что загорится торф».
В связи с этим, по словам В.ЯРЕМЫ, плантация конопли охраняется. Между тем правоохранительные органы вместе с местной властью ищут способ уничтожения посевов.
Кроме того, В.ЯРЕМА сообщил, что милиция установила случаи, когда с этой плантации брали коноплю. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлении лиц или обстоятельств, при которых конопля появилась на землях «Киевводоканале».