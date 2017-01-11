Пропажа 95 старопечатей во Львове: Минкультуры прорабатывает возможность создания рабочей группы
Министерство культуры Украины обеспокоено "не обнаружением 95 инвентарных позиций и 2 рукописей" в Львовской национальной галерее искусств, но просит не делать преждевременных выводов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Министерство культуры Украины обеспокоено указанной ситуацией. Вместе с тем, считаем, что до завершения полной сверки фондов отдела делать выводы об отсутствии музейных предметов преждевременно. На сегодня Львовской национальной галереей искусств имени Б. Г. Возницкого полная сверка не завершена», - сказано в сообщении.
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Кроме того, Министерством культуры прорабатывается вопрос создания рабочей группы для оказания методической помощи в проведении сверки в Львовской национальной галерее искусств.
«По решению заседания Экспертно-фондовой комиссии Минкультуры было рекомендовано обратиться к музеям и заповедникам сферы управления ведомства, которые не предоставили материалы о проведении сверки, в том числе Львовской национальной галерее искусств, с просьбой предоставить в трехмесячный срок итоговые материалы сверки для дальнейшей их обработки», - отметили в ведомстве.
Соответствующие материалы Львовская галерея должна подать до 1 марта.
Как сообщалось, из Львовской галереи искусств пропали 95 старинных книг на десятки миллионов долларов. Среди пропавших книг из фондохранилища галереи искусств есть древний "Евангелие" и "Апостол" Ивана Федорова.