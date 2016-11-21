Акция "Е-десятина": волонтеры обратились к депутатам-майдановцам, призывают поддержать армию

Об этом на своей странице в Facebook сообщает фонд "Повернись живим".

Новые письма с призывом помочь армии получат: Мустафа Найем, Егор Соболев, Сергей Лещенко, Олег Мусий, Ольга Богомолец, Михаил Гаврилюк, Игорь Луценко, Владимир Парасюк, Анна Гопко и Сергей Высоцкий.

"Сегодня они представляют разные политические силы, и в сравнении с депутатами "старой школы" их состояния выглядят более чем скромно. Несмотря на это, им мы также предложили помочь армии. Почему? Потому, что среди вас есть те, кто, получая зарплату 2-3 тыс. грн, ежемесячно перечисляет по 100-200 грн на тепловизоры, и делает это уже третий год подряд. Кроме того, мы считаем, что порой имеет значение не только сумма вклада, но и его системность", - говорится в сообщении фонда.

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Также волонтеры отмечают, что первые десять дней акции "Е-десятина" является ожидаемым, но показательными.

"Пока мы готовим как очередные обращения, так и последующие отправки тепловизоров и ночной оптики в зону АТО – нам нужна ваша поддержка. Ведь, как показали первые десять дней акции, сегодня, как и три года назад – рассчитывать мы можем, прежде всего, на собственные силы. Поэтому к делу", - отмечается в Facebook волонтерского фонда "Повернись живим".

С текстами всех десяти писем депутатам-активистам Майдана можно ознакомиться здесь.