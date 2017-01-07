На Волыни контрабандисты сожгли микроавтобус с сигаретами, убегая от пограничников

Как сообщила Государственная пограничная служба, в пятницу на Волыни во время патрулирования «зеленого» участка границы пограничники отдела «Амбуков» Львовского отряда обнаружили на снегу дорожку следов людей, следы от транспортного средства и свергнут заградительный забор.

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Пограничный наряд с военнослужащими других подразделений проверили прилегающую местность и организовали поиски возможных нарушителей.

«Вскоре пограничники заметили в 1,5 км от границы микроавтобус с неизвестными. Люди, заметив пограничный наряд, облили неизвестным веществом и подожгли автомобиль, после чего пустились в бегство. В сожженном автомобиле «Фольксваген» были найдены остатки сгоревших сигарет», - отмечается в сообщении.

Сейчас правоохранители ищут беглецов.