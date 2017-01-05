Как усилия СССР по уничтожению ислама способствовали появлению целого поколения радикалов - The Washington Post

Об этом пишет Аманда Эриксон в статье "Как усилия СССР по уничтожению ислама способствовали появлению целого поколения радикалов", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Это была трудновыполнимая задача, особенно когда дело касалось религии. Около 90 процентов населения был мусульманами, но государственной религией СССР был атеизм. Так, в начале 1920-х годов, советское правительство фактически запретило ислам в Центральной Азии. Книги, написанные на арабском, сожгли, и мусульманам не разрешалось занимать определенные должности. Были закрыты коранические трибуналы и школы, проведение мусульманских ритуалов стало почти невозможным. В 1912 году в Центральной Азии насчитывалось около 26 тысяч мечетей. К 1941 году их осталось всего 1000.

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Однако, вместо искоренения ислама, эти попытки только способствовали радикализации верующих. Эта тенденция повторялась снова и снова в прошлом столетии, и она может привести к тяжелым последствиям в войне с террором. Сегодня, радикализация центрально-азиатских мусульман происходит с угрожающей скоростью. Тысячи людей примыкают к "Исламскому государству", и турецкие СМИ предполагают, что подозреваемый, который на прошлой неделе убил 39 человек в ночном клубе в Стамбуле, был этническим уйгуром из Кыргызстана.

В 1930-е годы, советские меры в отношении ислама заставили замолчать умеренных имамов и лидеров. Но лидеры-фундаменталисты в частном порядке начали собирать последователей. Одним из самых известных был Шами-дамулла, узбек с ультра-консервативными взглядами. Он был заключен в тюрьму в 1932 году, но оставил десятки учеников, которые проповедовали его убеждения в самодельных мечетях и в подпольных школах. Когда в 1940 году Иосиф Сталин ослабил позицию Советского Союза в отношении официальной религии, именно эта группа духовных лидеров стремилась взять под свой контроль государственные органы управления.

Им это удалось, и к 1970-м годам ислам вернулся в большую часть стран Центральной Азии. Рамадан и весенний Новруз праздновались публично. Чайных и мечетей стало вдвое больше.

В 1980-е годы позиция фундаменталистов дополнительно подкрепилась после советского вторжения в Афганистан, которое настроило многих жителей Центральной Азии против СССР, а также после ослабления ограничений на поездки, что способствовало свободному поступлению информации и людей с Ближнего Востока.

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Ко времени распада Советского Союза, радикальные мусульмане построили прочные сети, что позволило им захватить формирующиеся правительства своих вновь образованных стран. В 1991 году группа боевиков взяла под свой контроль здание бывшей коммунистической партии в узбекском городе, требуя создания явно религиозного государства, в котором будет царить шариат, и детей в школах будут разделять по половому признаку. В 1992 году те же боевики взяли в заложники местные органы исполнительной власти. В другой части страны, тогдашний президент Ислам Каримов подавил тысячи исламистских демонстрантов, требующих более ответственного правительства.

Каримов и другие лидеры региона быстро приняли решение о расправе. Религиозные мусульмане представляют собой угрозу для их режимов, и автократы использовали советские инструменты, чтобы удержать веру под политическим контролем. Теперь государственные комитеты регулируют религию, подвергают цензуре литературу и запрещают деятельность и группы, которые не соответствуют их взглядам. Мусульмане в Центральной Азии могут быть наказаны за разговоры о религии за пределами мечети или за ношение с собой неразрешенного Корана. В регионе тысячи мусульман подвергались пыткам и были заключены в тюрьму за реализацию права на свободу религии, сообщают в Human Rights Watch.

В Кыргызстане проповеди должны быть сначала переданы для проверки. Узбекистан даже запретил бороды, объявил вне закона исламскую одежду и оградил халяль-рестораны.

Эти притеснения снова заставили центральных мусульман уйти в подполье – и в руки радикалов. International Crisis Group (Международная кризисная группа), НПО, осуществляющая мониторинг конфликтов, считает, что сегодня в Центральной Азии радикализации подверглись от 2000 до 4000 человек. Исламское движение Узбекистана имеет партнерские отношения с талибами и другими группами, воевало против войск коалиции в Афганистане и совершало нападения в Пакистане. Недавно полиция в Бишкеке, столице Кыргызстана, была вовлечена в общественную перестрелку с предполагаемыми боевиками "Исламского государства", в результате которой были убиты шесть человек, семь получили ранения.

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Не застрахованы даже правительственные лидеры. В прошлом году глава элитного подразделения полиции Таджикистана перешел на сторону "Исламского государства". В видео, размещенном на YouTube, он назвал правительство "собаками" - и пообещал привести джихад в Россию и Соединенные Штаты.