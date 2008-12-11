Министерство: политологов всё больше, а учителя всё хуже

Педагогические вузы страны с 2009 года будут готовить только специалистов-педагогов. Такое заявление обнародовал сегодня Министр науки и образования Украины Иван ВАКАРЧУК в ходе совещания работников педагогической сферы, состоявшегося в Южноукраинском нациоанальном педагогическом университете им. Ушинского в Одессе.

По убеждению главы ведомства, «настало время прекратить практику подготовки в специализированных вузах «кого угодно: менеджеров, политологов, экономистов». Это безответственный подход «не только по отношению к государству, но и к самим выпускникам - педагогические учебные заведения не могут готовить специалистов, способных эффективно конкурировать на рынке труда в непрофильных сферах. К тому же количество выпускников, которые трудоустраиваются учителями, неуклонно падает».

Решение Минобразования отменить государственный заказ на тех студентов, которые будут обучаться в вузах на непрофильных специальностях, принято с учетом того, акцентировал глава ведомства, что «вместо педагогов мы готовим социологов, юристов, экономистов, которыми и так перенасыщена наша страна. Сейчас примерно 15% студентов учатся на бюджетной форме в непрофильных вузах».

Как отметил И.ВАКАРЧУК, «украинской системе образования следует обратиться к опыту зарубежных коллег, которые учли изменение роли педагога в обществе и ужесточили требования к качеству подготовки учительских кадров. У нас же, посетовал министр, постепенно «образование стало бизнесом, с его стремлением продать что угодно, лишь бы получить прибыль», а «гонка за увеличением числа специальностей в педагогических университетах осуществлялась путем количественного наращивания показателей, а не качественного роста, вследствие чего в ряде вузов снизился научный потенциал кафедр, ухудшилось качество подготовки педагогов». И что хуже всего, в ряде вузов страны «потеряно желание выпускать высокого профессионала – учителя».

В свою очередь, председатель подкомитета по вопросам профессионального образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Виталий КУРИЛО высказал мнение, что «одномоментная ликвидация всех непрофильных специализаций нецелесообразна. Ведь созданы кафедры, подобраны специалисты, если их всех разобрать, это приведет к социальному взрыву».

В.КУРИЛО предложил, в частности, ликвидировать эти несвойственные «педагогическим вузам специализации постепенно, не продлевая соответствующие лицензии вузам», более всего злоупотребившими открытием непрофильных факультетов.